"Є червоні лінії": український дипломат пояснив, чи існує напруга між Байденом та Зеленським

Відносини між двома країнами перебувають на високому рівні і стануть ще міцнішими, вважає дипломат.

Між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом існує "безпрецедентний" рівень взаєморозуміння та довіри, проте не всі "червоні лінії" були прибрані.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній посол Німеччини, а нині заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

Дипломат зазначає, що між Зеленським і Байденом ніколи не існувало якоїсь напруги чи складнощів у спілкуванні, і тим більше їх немає зараз.

"Як дипломат, який відповідає також за американський напрямок у МЗС, я відповідально заявляю: не існує жодної напруги між президентами Байденом і Зеленським", — сказав він.

Мельник додав, що між главами двох країн існує "безпрецедентний рівень взаєморозуміння та довіри", і він не може згадати жодного українського лідера, який мав би тепліші відносини з президентами США.

Зокрема, він звернув увагу на те, що Байден у лютому 2023 року відвідав Київ, коли українська столиця знаходилася під російським обстрілом. За його словами, це говорить про чіткий сигнал про те, що Україна не залишиться наодинці із противником.

"Звичайно, на робочому рівні досі має місце низка усіляких "червоних ліній", іноді відчувається певна інерція щодо низки питань, ми цього не приховуємо. Але головне, що між обома президентами є максимально довірчий діалог, який тільки може існувати між двома розділами держав", — зазначив дипломат

При цьому заступник глави МЗС переконаний, що коли Україна вступить до НАТО, то відносини між двома країнами стануть ще міцнішими.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": "На Заході з чистою совістю допускали знищення української незалежності": інтерв’ю з Андрієм Мельником, ч. II

Як повідомлялося раніше, Мельник вважає, що війна в Україні не є проблемою для вступу до НАТО, оскільки Німеччина також вступила до Альянсу, коли її частина перебувала під радянською окупацією.