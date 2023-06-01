Покарання за виїзд за кордон під час війни: кого торкнеться новий закон, а кого ні

Юрист розповів, кого торкнеться так званий "закон Клименка"

В Україні хочуть запровадити покарання для військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно виїхали із країни під час загальної мобілізації.

Юрист адвокатської фірми T&T Partners Владислав Юрчак розповів "24 каналу" про те, кого торкнуться зміни до закону.

З ініціативою карати ухилянтів за кордоном виступив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він пообіцяв, що у Верховній Раді та МВС почнуть працювати над законом, згідно з яким припинятимуть такі правопорушення.

Юрист пояснив, що дія закону, у разі його прийняття, не поширюватиметься на правопорушення, які виникли до набрання чинності цим законом.

"Тобто, якщо "закон Клименка" буде прийнято, то він стосуватиметься виключно тих чоловіків призовного віку, які його порушать вже після набрання чинності закону", — розповів адвокат.

Як відомо, під час військового стану та загальної мобілізації з країни заборонили виїзд чоловікам віком 18-60 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи зможуть залишити Україну 17-річні юнаки під час воєнного стану.