Наказание за выезд за границу во время войны: кого коснется новый закон, а кого нет

Юрист рассказал, кого коснется так называемый "закон Клименко"

В Украине хотят ввести наказание для военнообязанных мужчин, которые незаконно уехали из страны во время всеобщей мобилизации.

Юрист адвокатской фирмы T&T Partners Владислав Юрчак рассказал "24 каналу" о том, кого коснутся изменения в законе.

С инициативой наказывать уклонистов за границей выступил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он пообещал, что в Верховной Рады и МВД начнут работать над законом, согласно которому будут пресекать такие правонарушения.

Юрист же объяснил, что действие закона, в случае его принятия, не будет распространяться на правонарушения, которые возникли до вступления в силу этого закона.

"То есть, если "закон Клименко" будет принят, то он будет касаться исключительно тех мужчин призывного вида, которые его нарушат уже после вступления этого закона в силу", – рассказал адвокат.

Как известно, во время военного положения и всеобщей мобилизации из страны запретили выезд мужчинам в возрасте 18-60 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, смогут ли покинуть Украину 17-летние юноши во время военного положения.