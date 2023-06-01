Українець винайшов лінотип, що друкував цілий рядок

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Уродженець села Тисів (теперішня Івано-Франківська область) Йосип Лівчак у 1875 році розробив для друкарні у Вільнюсі матрицевибивну складальну друкарську машину, яка півтора десятиріччя використовувалася для друку газети "Віленський вісник".

Існують навіть дані, що Ливчак нібито теж запатентував свою машину у 1883 у Великій Британії. Але його ім'я зазвичай не згадують, коли мова йде про винахід лінотипу. Справа у тому, що у 1886 році вихідець з Німеччини Оттмар Мергенталер отримав в США патент на аналогічну машину, яку стали називати лінотип. Винайдення цього типу друкарських машин спричинило революцію у друкарський справі. Цей засіб складання використовувався до 70-80-х років ХХ ст., коли йому на зміну прийшли фототипічні, а потім и комп’ютерні технології. Його оптичний прилад (діаскоп) було удостоєно золотої медалі Фрацузької академії наук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.