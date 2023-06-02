Це крутіше за бойових комарів: росіяни запустили новий феєричний фейк про Україну (відео)

В якості залізних аргументів бойовики "ЛДНР" демонструють "секретні документи"

Російські пропагандисти знайшли собі нових "ворогів". Замість бойових комарів та мишей вони тепер борються із бойовою сараною з американських біолабораторій, яка "пішим ходом" пішла на окуповану Луганщину.

Новим безглуздим фейком відзначилося російське "Ріа Новості", передає "Телеграф".

Так, пропагандисти зліпили новий фейк про Україну. За їхніми словами, наша країна атакує террористів "ЛДНР" бойовою сараною, виведеною в американських лабораторіях. "Докази" цьому вони знайшли у захопленій Станиці Луганській.

Як залізні аргументи бойовики "ЛДНР" демонструють "секретні документи" у вигляді папірця, який вони знайшли нібито на позиціях ЗСУ. У цьому "секретному" папірці говориться, що одна з бригад ЗСУ нібито ще 2019 року мала супроводжувати американські вантажівки, які перевозили вантаж із Вашингтонського дослідницького університету.

Шляхом потужного мозкового штурму терористи склали дані з їхніх папірців з діяльністю університету і дійшли приголомшливого висновку — виявляється у вантажівках могла бути "бойова сарана".

Далі більше, облазивши якусь заброшку, пропагандистам показали тирсу і дохлу сарану, що точно має наштовхнути недосвідченого російського обивателя на правдивість інформації.

"Місцеві кажуть, що спочатку сарана не летіла. У напрямку ставка вона пішою ходою вийшла. Спочатку льоту не було, а потім коли вона вийшла, то полетіла у бік "ЛНР" і рф", — каже жінка-бойовик.

Невідомо, що про це подумають росіяни, але реакція українців не забарилася. У мережі вже на всю глузують над новим фейком росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії швидко знайшли заміну "бойовим комарам".

Також ми повідомляли, що у зміні зовнішнього вигляду путініста баскова українці запідозрили "бойових бджіл".