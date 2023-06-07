"Потрібно відчувати межу": Ніцой розповіла, на чому має зосередитися військово-патріотичний маркетинг

Важливо відчувати грань, коли популяризація перетворюється на примітивізацію

У боротьбі за популяризацію всього українського важливо не перейти межу і скотитися у примітивізацію. А замість ковбаси "ЗСУ" та інших скандальних продуктів краще зосередити військово-патріотичний маркетинг, наприклад, на серіалах.

Таку думку висловила дитяча письменниця та педагог Лариса Ніцой у коментарі "Телеграфу".

Вона заявила, що проти вищезгаданих продуктів, але не проти коли результатитакого маркетингу, наприклад, опиняються на футболках чи в серіалах.

"Я проти. Це повинно бути на бордах, на футболках у підручниках. Ми патріотичні фільми повинні знімати зранку до ночі, серіали, хороші, позитивні. Наприклад, як воїни з "Азовсталі" перемагають. Чому ні? Є ж серіал "Бріджертони". Це про Англію, але альтернативна версія з їхніми історичними персонажами. Наприклад, королева там темношкіра. Такого не було, але всі із задоволенням дивляться цей вигаданий серіал. Або взяти голлівудські фільми, де дія начебто відбувається з американськими президентами, які завжди перемагають терористів. Це ж теж вигадка. Чому б нам так не знімати про наших історичних персонажів? А зводити все до горілки та ковбаси…", — каже Ніцой.

Вона наголошує, що, на її думку, у цьому питанні важливо відчувати грань, коли популяризація перетворюється на примітивізацію.

"Не все є популяризацією, треба відчувати межу, щоб не перетворити на примітивізацію. Я з застереженням ставилася до парканів, пофарбованих у жовто-блакитний колір. Десь моє застереження збулося, бо потім з’явилися жовто-блакитні урни. Куди це годиться?", — каже вона.

Детальніше читайте у другій частині ексклюзивного інтерв’ю Ніцою "Телеграфу": " Зеленському треба стати українцем", — Лариса Ніцой про мову, "Квартал" та Януковича (інтерв’ю ч.II) "

Також ви можете прочитати першу частину інтерв’ю письменниця під назвою " Наші хлопці гинуть в окопах тому, що ми програли гуманітарну війну": інтерв’ю з Ларисою Ніцою ".