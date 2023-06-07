Не колбаса "ВСУ" и водка "Бахмут": Ницой рассказала, где на самом деле уместна военная тема

Важно ощущать грань, когда популяризация превращается в примитивизацию

В борьбе за популяризацию всего украинского важно не перейти черту и скатиться в примитивизацию. А вместо колбасы "ВСУ" и других скандальных продуктов лучше сосредоточить военно-патриотический маркетинг, например, на сериалах.

Такое мнение высказала детская писательница и педагог Лариса Ницой в комментарии "Телеграфу".

Она заявила, что против вышеуказанных продуктов, но не против, когда результаты такого маркетинга, например, оказываются на футболках или в сериалах.

"Я против. Это должно быть на бордах, футболках в учебниках. Мы патриотические фильмы должны снимать с утра до ночи, сериалы, хорошие, положительные. К примеру, как воины из "Азовстали" побеждают. Почему нет? Есть сериал "Бриджертоны". Это об Англии, но альтернативная версия с их историческими персонажами. К примеру, королева там темнокожая. Такого не было, но все с удовольствием смотрят этот вымышленный сериал. Или взять голливудские фильмы, где действие вроде бы происходит с американскими президентами, которые всегда побеждают террористов. Это ведь тоже вымысел. Почему бы нам так не снимать о наших исторических персонажах? А сводить все к водке и колбасе…", — говорит Ницой.

Она подчеркивает, что, по её мнению, в этом вопросе важно ощущать грань, когда популяризация превращается в примитивизацию.

"Не все является популяризацией, нужно чувствовать предел, чтобы не превратить в примитивизацию. Я с опаской относилась к заборам, окрашенным в желто-голубой цвет. Где-то мои предостережения сбылись, потому что потом появились желто-голубые урны. Куда это годится?", — говорит она.

Подробнее читайте во второй части эксклюзивного интервью Ницой "Телеграфу": "Зеленскому нужно стать украинцем", — Лариса Ницой про язык, "Квартал" и Януковича (интервью ч.II)"

Также вы можете прочитать первую часть интервью писательница под названием "Наши ребята погибают в окопах потому, что мы проиграли гуманитарную войну": интервью с Ларисой Ницой".