Одній з категорій чоловіків ускладнили виїзд із України: кого стосується неприємний сюрприз

Українцям прикрили незаконний виїзд із України під час війни

В Україні на час дії військового стану та мобілізації військовозобов’язаним чоловікам заборонено залишати територію країни. При цьому неодноразово фіксуються спроби чоловіків залишити країну незаконними способами.

Як повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України, спроби обійти заборону фіксуються серед громадян, які виїжджають із країни за системою "Шлях".

У зв’язку з цим у відомстві вирішили посилити перевірки для чоловіків, які користуються цією системою.

"Одним із видів протиправної діяльності є використання порушниками для перетину держкордону системи "Шлях" з метою подальшого неповернення на територію України", ― повідомили у ДПСУ.

За даними відомства, близько 1,5% чоловіків, котрі скористалися системою "Шлях", вчасно назад до країни не повернулися.

Найбільше порушників фіксується з боку ФОП, яким надано можливість внесення осіб до системи.

"Окремі ФОП зловживають наданими можливостями і за грошову винагороду, орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів, пропонують свої послуги із внесення даних про осіб у систему. В окремих випадках створюється нове підприємство для здійснення протиправної діяльності", — кажуть у ДПСУ.

Після посилення заходів із країни у 2023 році не випустили близько 4,3 тис. осіб, а з початку дії системи "Шлях" вже 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи.

Для довідки. За допомогою інформаційної системи "Шлях", адміністратором якої є Укртрансбезпека, українським водіям дозволяють виїжджати з країни терміном до 60 днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як за допомогою системи "Дорога" українці незаконно залишають країну.