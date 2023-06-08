Ідіть... у Київ: Кулеба відреагував на пропозицію Ердогана щодо Каховської ГЕС

Міністр запропонував запропонувати міжнародним інституціям приїхати до Києва

В Україні негативно відреагували на пропозицію президента Туреччини утворити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС. У МЗС вважають, що від неї не буде сенсу, як і від попередніх.

На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Свою позицію в МЗС пояснили тим, що подібна комісія це "піддавки росіянам".

"У нас уже був цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених і ми сказали ООН: надішліть свою місію, розслідуйте. Ви думаєте, вони туди доїхали? Я вам більше скажу: ця місія була тихо закрита ООН, яка називається "без шуму та пилу", — заявив Кулеба.

Натомість міністр запропонував міжнародним інституціям приїхати до Києва та розслідувати постійні атаки на українську столицю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни продовжують скоювати військові злочини і сьогодні, 8 червня, вони обстріляли вже затоплені райони Херсона. Водночас Україна намагається врятувати якнайбільше своїх громадян і евакуює їх навіть із непідконтрольних територій.