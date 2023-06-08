Идите... в Киев: Кулеба отреагировал на предложение Эрдогана по Каховской ГЭС

Министр предложил предложил международным институциям приехать в Киев

В Украине негативно отреагировали на предложение президента Турции создать международную комиссию для расследования подрыва Каховской ГЭС. В МИД считают, что от неё не будет смысла, как и от предыдущих.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Свою позицию в МИД объяснили тем, что подобная комиссия это "поддавки россиянам".

"У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с россиянами. Когда в Еленовке убили наших военнопленных и мы сказали ООН: пришлите миссию свою, расследуйте. Вы думаете, они туда доехали? Я вам больше скажу: эта миссия была тихо закрыта ООН, которая называется "без шума и пыли", — заявил Кулеба.

Вместо этого министр предложил международным институциям приехать в Киев и расследовать постоянные атаки на украинскую столицу.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне продолжают совершать военные преступления и сегодня, 8 июня, они обстреляли уже затопленные районы Херсона. В это же время Украина старается спасти как можно больше своих граждан и эвакуирует их даже с неподконтрольных территорий.