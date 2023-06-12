ЗСУ звільнили ще одне село у Запорізькій області: фото та карта

Населений пункт звільнили ще на початку місяця, але сказали про це лише зараз

Збройні сили України продовжують звільняти нашу країну. 12 червня стало відомо, що наші воїни контролюють ще один населений пункт у Запорізькій області.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на прес-службу Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

Як стало відомо, деокупувати село Новодарівка вдалося нашим воїнам ще 4 червня, але розповіли про це лише зараз.

"Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, що тривали кілька діб, не мали успіхів. Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх", - йдеться у повідомленні.

Також захисники опублікували фотографію з фронту, ймовірно, зроблену вже у Новодарівці.

Нагадаємо, що після активізації контрнаступальних дій Україна венула собі під контроль уже цілу низку населених пунктів.

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