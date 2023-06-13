"Дякую українському народу": Аліна Михайлова відреагувала на Тараса Чорновола у сміттєвому баку

Скандал з Чорноволом набирає обертів

Керівник медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова (наречена загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла) відреагувала на інцидент із екснардепом Тарасом Чорноволом, якого у Києві облили зеленкою та кинули у сміттєвий бак.

Відповідну публікацію вона зробила у своєму Telegram-каналі.

"В соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника. По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню", — написала Михайлова.

По-друге, вона подякувала українському народу, "що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян". Військова додала, що українці не пробачають зрадників, "в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні".

"По-третє, Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику — відповідальність за слова. Думай…те!", — закінчила свій пост Михайлова.

Тим часом Чорновіл впевнений, що це — особиста помста з боку Банкової: "Я можу сказати однозначно: теза, з якою вони (нападники — Ред.) говорили, нібито з якої причини вони мають до мене претензії, – це є абсолютно повністю притягнуто за вуха. Тим більше, там не було персональних образ до конкретно тієї людини, яку вони там дуже люблять. Мова йде про особисту помсту. Я пишу досить часто про особу Єрмака", – пояснив Чорновіл.

Нагадаємо, раніше Чорновіл після інтерв’ю Михайлової українській журналістці Яніні Соколовій опублікував пост, в якому обурювався, що нібито "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати. В ньому він грубо висловлювався про "зелених та підолігархічних шмар". Після обурення українців він видалив публікацію, пояснюючи, що не хотів образити Михайлову особисто.

Як розповідав "Телеграф", Аліна Михайлова — наречена загиблого українського героя Дмитра Коцюбайло (позивний "Да Вінчі"). Після його гибелі дівчина опублікувала щемливе прощання з коханим.