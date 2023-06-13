"Спасибо украинскому народу": Алина Михайлова отреагировала на Тараса Чорновила в мусорном баке

Скандал с Черновилом набирает обороты

Руководитель медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова (невеста погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло) отреагировала на инцидент с экснардепом Тарасом Чорновилом, которого в Киеве облили зеленкой и бросили в мусорный бак.

Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

"В соцсетях гуляет видео, где бывшего регионала, политическую проститутку и руководителя штаба Януковича бросают в мусорку. Во-первых, невероятно рада, что славные традиции мусорной люстрации живы. Регионалы и предатели должны оглядываться, а не умничать по телевидению", — написала Михайлова.

Во-вторых, она поблагодарила украинский народ, "что среди нас до сих пор есть много неравнодушных и принципиальных граждан". Военнослужащая добавила, что украинцы не прощают предателей, "в какие бы цвета те ни перекрасились сегодня".

"В-третьих, Тарасик, не знаю, где тебе постоянно видятся зеленые шмары, но твоему лицу очень подходит зеленка. А языку — ответственность за слова. Думай…те!", — закончила свой пост Михайлова.

Тем временем Чорновил уверен, что это — личная месть со стороны Банковой: "Я могу сказать однозначно: тезис, с которым они (нападавшие — Ред.) говорили, якобы по какой причине они имеют ко мне претензии, – это абсолютно полностью притянуто за уши. Тем более, там не было персональных оскорблений конкретно того человека, которого они там очень любят. Речь идет о личной мести. Я пишу довольно часто о личности Ермака", – объяснил Чорновил.

Напомним, ранее Чорновил после интервью Михайловой украинской журналистке Янине Соколовой опубликовал пост, в котором возмущался, что якобы "зелено-ватных мразей" приглашают на передачи, а "честным людям" и слова не дают сказать. В нем он грубо высказывался о "зеленых и подолигархических шмарах". После возмущения украинцев он удалил публикацию, объясняя, что не хотел обидеть Михайлову лично.

Как рассказывал "Телеграф", Алина Михайлова — невеста погибшего украинского героя Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи"). После его гибели девушка опубликовала щемящее прощание с любимым.