В Офісі президента розповіли, що робити зі спробами завести російські товари в Україну

Російські товари продаються з величезними знижками, а тому бізнес має спокусу швидко отримати величезний прибуток

Україна має припиняти будь-які спроби завезти до країни заборонені російські товари та "відловлювати" компанії, які цим зловживають.

Таку думку озвучив в інтерв’ю "Телеграфу" заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, який займається економічним напрямом.

За його словами, Україна вже ухвалювала подібні рішення щодо постачання російського палива.

"У кожному сегменті є конкуренція. І гравці добре розуміють і бачать, що відбувається. Тому повторюся: відловлювати та зупиняти, як було з пальним", — розповів він.

Шурма зазначив, що джерелом первинної інформації мають бути індустріальні асоціації та деякі міністерства, а боротися з цим явищем необхідно правоохоронцям та митникам.

"Тобто будь-яка інформація, яка з’являється в тому чи іншому сегменті, має продукувати моментальне рішення уряду, щоб це відсікати", — наголосив чиновник.

За його словами, російські товари всюди перебувають під санкціями, а тому продаються зі знижками. Відповідно, у бізнесу виникає спокуса придбати їх за низькими цінами та під іншими документами завезти в Україну, щоб отримати великий прибуток. Через це державним інститутам необхідно миттєво реагувати на такі випадки ввезення та закривати лазівки.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Каховську ГЕС відновлюватимемо, у планах — стати енергетичним хабом Європи, — Ростислав Шурма про МВФ, податки та місце України у світі

Нагадаємо, раніше Шурма розповів, чому росія так сильно наполягає на відновленні експорту аміаку через територію України.