В Офисе президента рассказали, что делать с попытками завести российские товары в Украину

Российские товары продаются с огромными скидками, а потому у бизнеса возникает соблазн быстро получить огромную прибыль

Украина должна пресекать любые попытки завезти в страну запрещенные российские товары и "отлавливать" компании, которые этим злоупотребляют.

Такое мнение озвучил в интервью "Телеграфу" заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, который курирует экономическое направление.

По его словам, Украина уже принимала подобного рода решения по поставкам российского топлива.

"В каждом сегменте есть конкуренция. И игроки хорошо понимают и видят, что происходит. Поэтому повторюсь: отлавливать и останавливать, как было с горючим", — рассказал он.

Шурма отметил, что источником первичной информации должны быть индустриальные ассоциации и некоторые министерства, а бороться с этим явлением необходимо правоохранителям и таможенникам.

"То есть любая информация, появляющаяся в том или ином сегменте, должна продуцировать моментальное решение правительства, чтобы это отсекать", — подчеркнул чиновник.

По его словам, российские товары повсюду находятся под санкциями, а потому сбываются со скидками. Соответственно у бизнеса возникает соблазн приобрести их по низким ценам и под другими документами завезти в Украину, чтобы получить большую прибыль. Из-за этого государственным институтам необходимо мгновенно реагировать на подобные случаи ввоза и закрывать лазейки.

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Напомним, ранее Шурма рассказал, почему россия так сильно настаивает на возобновлении экспорта аммиака через территорию Украины.