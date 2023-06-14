Залужного на початку вторгнення рф просили підірвати мости в Києві: що він відповів Баканову

Хоча влада закликала населення не панікувати в перші дні повномасштабного вторгнення, але між собою почала вже активно обговорювати ідею підриву всіх київських мостів

У перші дні повномасштабного вторгнення, коли окупанти з дня на день могли вийти на лівобережні передмістя Києва, один із чиновників звернувся до тодішнього голови СБУ Івана Баканова та вимагав відрізати лівий берег Дніпра від правого шляхом підриву мосту. Проте Залужний заявив, що робити цього в жодному разі не можна.

Про це йдеться у матеріалі ВВС News Україна.

Російські загарбники не могли висадити десант із військовою технікою у Гостомелі, але взяли до оперативного оточення Чернігів. Тоді вони вже просувалися Сумщиною і могли незабаром вийти на лівобережні передмістя Києва.

Хоча влада закликала населення не панікувати, але між собою почала вже активно обговорювати ідею підриву всіх київських мостів. Це дало б змогу затримати ворога і не допустити їх в урядовий квартал столиці.

Тодішньому голові СБУ Івану Баканову зателефонував один із високопосадовців і зажадав, щоб він наказав своїм спецназам підірвати мости та відрізати лівий берег Дніпра від правого.

Своєю чергою, Баканов зателефонував головнокомандувачу Валерію Залужному і розповів про ідею підірвати мости.

"Підірвати мости? У жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра — і військових, і цивільних", — відповів йому Залужний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилися дитячі фотографії Валерія Залужного, а його друзі дитинства та знайомі розповіли, яким він був на той час.