Залужного в начале вторжения рф просили взорвать мосты в Киеве: что он ответил Баканову

Хотя власти призывали население не паниковать в первые дни полномасштабного вторжения, но между собой начали уже активно обсуждать идею подрыва всех киевских мостов

В первые дни полномасштабного вторжения, когда оккупанты со дня на день могли выйти на левобережные пригороды Киева, один из чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову и требовал отрезать левый берег Днепра от правого путем подрыва моста. Однако Залужный заявил, что делать этого ни в коем случае нельзя.

Об этом говорится в материале BBC News Украина.

Российские захватчики не могли высадить десант с военной техникой в Гостомеле, но взяли в оперативное окружение Чернигов. Тогда они уже продвигались по Сумщине и могли вскоре выйти на левобережные пригороды Киева.

Хотя власти призывали население не паниковать, но между собой начали уже активно обсуждать идею подрыва всех киевских мостов. Это позволило бы задержать врага и не допустить их в правительственный квартал столицы.

Тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову позвонил один из высокопоставленных чиновников и потребовал, чтобы он приказал своим спецназам взорвать мосты и отрезать левый берег Днепра от правого.

В свою очередь Баканов позвонил главнокомандующему Валерию Залужному и рассказал об идее взорвать мосты.

"Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских", — ответил ему Залужный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились детские фотографии Валерия Залужного, а его друзья детсва и знакомые рассказали, каким он был в то время.