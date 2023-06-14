Не просто збіг: гризні в оточенні путіна знайшли логічне пояснення

Подібні тенденції точно на руку Україні

Поки російський диктатор путін розповідає про вигадані успіхи росії, позитивні для України новини з фронту призведуть до того, що між різними силовими угрупованнями та елітами, що стоять за ними, всередині самої рф почнеться справжня гризня. Вже зараз можна спостерігати подібні випадки в росії й далеко не факт, що це лише збіг.

Про це "Телеграфу" розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука.

"На мою думку, досить несподівано в цю гризню, в цю гру вліз перший заступник голови Комітету у справах СНД Держдуми, керівник Інституту країн СНД константин затулін. Навіть пішли розмови, що його можуть виключити із фракції "Єдина росія". Річ у тому, що на форумі "Яка Україна нам потрібна?", який ці ублюдки проводили в перший день літа в москві, затулін розніс в пух і прах позицію керівництва рф щодо досягнення цілей так званої "спеціальної військової операції". А саме — денацифікація, демілітаризація, нейтральний статус України та забезпечення безпеки т. з. "ДНР" та "ЛНР", — сказав він.

Через більш ніж рік повномасштабної війни по жодному з пунктів вони не досягли успіху. За словами експерта, подібна позиція затуліна створила помітну бурю всередині партії влади й не лише.

Георгій Тука додав, що така позиція чітко накладається на зміну позиції євгена пригожина. Зовсім недавно він заявляв, що війну в Україні взагалі потрібно зупинити, намагаючись таким чином зберегти те, що окупантам вже вдалося захопити.

Але разом з тим він перейшов від критики міністра оборони шойгу та начальника Генштабу герасимова до різких висловлювань у бік збройних сил росії. Паралельно "скрєпи" почав руйнувати й затулін.

"Для професійних російських бюрократів затулін — досить впливовий персонаж. Дуже медійний, — наголошує Георгій Тука. — Він 30 років своєї діяльності присвятив знищенню України. І не тільки. Позбавити державності Грузію, Молдову — теж рожеві мрії затуліна. Тавра там нема куди ставити. І те, що він близько двох тижнів тому виступив із подібною заявою, не понісши за це жодного покарання, багато про що говорить. У мене складається враження, що це вже початок певної кампанії всередині росії. Не просто збіг. І подібні тенденції точно нам на користь", - підсумував Георгій Тука.

Повний текст читайте у матеріалі на нашому сайті: Контрнаступ ЗСУ: чому кремль не хоче чути про наближення свого "триндеця".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що власник ПВК "Вагнера" євгеній пригожин на фоні трупів своїх найманців обматюкав військове керівництво посії. Зокрема дісталося від ватажка "вагнерівців" начальнику генштабу вс рф валерію герасимову і міністру оборони росії сергію шойгу.