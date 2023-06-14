Не просто совпадение: грызне в окружении путина нашли логичное объяснение

Подобные тенденции точно на руку Украине

Пока российский диктатор путин рассказывает о выдуманных успехах рф, положительные для Украины новости с фронта приведут к тому, что между различными силовыми группировками и стоящими за ними элитами внутри самой рф начнется настоящая грызня. Уже сейчас можно наблюдать подобные случаи в россии и далеко не факт, что это всего лишь совпадение.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

"С моей точки зрения, довольно неожиданно в эту грызню, в эту игру влез первый заместитель главы Комитета по делам СНГ Госдумы, руководитель Института стран СНГ константин затулин. Даже пошли разговоры, что его могут исключить из фракции "Единая Россия". Дело в том, что на форуме "Какая Украина нам нужна?", который эти ублюдки проводили в первый день лета в москве, затулин разнес в пух и прах позицию руководства рф касательно достижение целей так называемой "специальной военной операции". А именно — денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины и обеспечение безопасности т. н. "ДНР" и "ЛНР", — сказал он.

В итоге спустя более чем год полномасштабной войны ни по одному из пунктов они не достигли успеха. По словам эксперта, подобная позиция затулина сотворила заметную бурю внутри партии власти и не только.

Георгий Тука добавил, что такая позиция четко накладывается на изменение позиции евгений пригожина. Совсем недавно он заявлял, что войну в Украине и вовсе нужно остановить, пытаясь таким образом сохранить то, что оккупантам уже удалось захватить.

Но вместе с тем он перешел от критики министра обороны шойгу и начальника Генштаба герасимова к резким высказываниям в сторону вооруженных сил рф. Параллельно "скрепы" начал разрушать и затулин.

"Для профессиональных российских бюрократов затулин — достаточно влиятельный персонаж. Очень медийный. Он 30 лет своей деятельности посвятил тому, чтобы уничтожить Украину. И не только. Лишить государственности Грузию, Молдову — тоже розовые мечты затулина. Клейма там некуда ставить. И то, что он около двух недель назад выступил с подобным заявлением, не понеся за это никакого наказания, о многом говорит. У меня складывается впечатление, что это уже начало некой кампании внутри россии. Не просто совпадение. И подобные тенденции — точно нам на руку", — подытожил Геогрий Тука.

Полный текст читайте в материале на нашем сайте: Контрнаступление ВСУ: почему кремль не хочет слышать о приближении своего "трындеца".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что владелец ЧВК "Вагнера" евгений пригожин на фоне трупов своих наемников обматерил военное руководство рф. В частности досталось от главаря "вагнеровцев" начальнику генштаба вс рф валерию герасимову и министру обороны россии сергею шойгу.