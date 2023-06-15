Україна втрачає мільярди на лікарів в окупації: хто та як контролює виділені гроші

Зв’язок із лікарями підтримують директори Міжрегіональних департаментів НСЗУ

На фінансування медичних установ на тимчасово окупованих територіях з українського бюджету йде 2,6 млрд гривень. Щоб кошти витрачали саме на обслуговування українців, Національна служба здоров'я України (НСЗУ) має певний алгоритм дій.

Про це глава НСЗУ Наталія Гусак пояснила у коментарі "Телеграфу".

Так, загальний бюджет програми медичних гарантій на 2023 рік становить 142,7 млрд гривень. Проаналізувавши дані НСЗУ, виходить, що пакет "Забезпечення збереження кадрового потенціалу" підписали 140 медустанов на окупованих територіях, серед них:

42 лікарні у Запорізькій області;

по 36 контрактів має Херсонська та Луганська області;

25 контрактів у лікарень на Донеччині;

1 контракт у Харківській.

Загальна сума за цими контрактами становить 2,6 млрд гривень. Тобто саме стільки з українського бюджету йде на підтримку медиків в окупації.

Голова НСЗУ Наталія Гусак пояснила, як дізнатися, що виділені кошти справді доходять до лікарів, які працюють в окупації.

"Якщо є інформація, що підтверджується СБУ, Радою нацбезпеки та оборони або іншими уповноваженими органами, що деякі лікарі не мають доступу до цих засобів, медустанова відключається від ЕСОЗ (електронна система охорони здоров’я. — Ред.) і зупиняються оплати, щоб переказані НСЗУ кошти не використовували не на користь українців. Зв’язок із лікарями підтримують директори Міжрегіональних департаментів НСЗУ", — сказала Гусак.

140 медустанов в окупації уклали контракт із НСЗУ

Більше про проблему фінансування українських медиків на окупованій території читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Російські загарбники лікуються за гроші України: що відбувається з медициною в окупації".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з окупованих сіл загарбники призначили головлікарем людину, яка "лікує" пацієнтів грою на гармошці.