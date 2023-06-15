Украина теряет миллиарды на врачей в оккупации: кто и как контролирует выделенные деньги

Связь с врачами поддерживают директора Межрегиональных департаментов НСЗУ

На финансирования медицинских учреждений на временно оккупированных территориях из украинского бюджета идет 2,6 млрд гривен. Чтобы средства тратили именно на обслуживание украинцев, у Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) есть определенный алгоритм действий.

Об этом глава НСЗУ Наталья Гусак объяснила в комментарии "Телеграфу".

Так, общий бюджет программы медицинских гарантий на 2023 год составляет 142,7 млрд гривен. Проанализировав данные НСЗУ, выходит, что пакет "Обеспечение сохранения кадрового потенциала" подписали 140 медучреждений на оккупированных территориях, в их числе:

42 больницы в Запорожской области;

по 36 контрактов имеет Херсонская и Луганская области;

25 контрактов у больниц Донецкой области;

1 контракт в Харьковской.

Общая сумма по данным контрактам составляет 2,6 млрд гривен. То есть, именно столько из украинского бюджета идет на поддержку медиков в оккупации.

Глава НСЗУ Наталья Гусак объяснила, как узнать, что выделенные средства действительно доходят до врачей, которые работают в оккупации.

"Если есть информация, подтверждаемая СБУ, Советом нацбезопасности и обороны или другими уполномоченными органами, что некоторые врачи не имеют доступа к этим средствам, медучреждение отключается от ЭСОЗ (электронная система здравоохранения. — Ред.) и останавливаются оплаты, чтобы перечисленные НСЗУ средства не использовались не в пользу украинцев. Связь с врачами поддерживают директора Межрегиональных департаментов НСЗУ", — говорит Гусак.

140 медучреждений в оккупации заключили контракт с НСЗУ

Больше о проблеме финансирования украинских медиков на оккупированной территории читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Российские захватчики лечатся за деньги Украины: что происходит с медициной в оккупации".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одном из временно оккупированных сел захватчики назначили главврачом человека, который "лечит" пациентов игрой на гармошке.