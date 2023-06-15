Скільки і як платять зарплату медикам на окупованій території, розповіло джерело в МОЗ

Україна виплачує зарплату медикам на тимчасово окупованих територіях

В грудні минулого року Кабмін ухвалив програму медичних гарантій на 2023 рік. У ній вперше з’явився пакет під назвою "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території". Це стаття розходів на лікарів, які залишаються жити та працювати в окупації.

Про це сайт "Телеграф" повідомляє з посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров’я.

"Зрозуміло, що висококваліфіковану допомогу на окупованих територіях не можуть надавати, бо там немає можливості закуповувати медикаменти та матеріали. Ми виплачуємо лише заробітну плату, бо це наші лікарі, і після деокупації вони знатимуть, що ми їх не покинули", — наголосив співрозмовник видання.

У постанові уряду №1464 від 27 грудня 2022 року зазначено, що ставка медиків на ТОТ складає:

лікарі – 20 тисяч гривень;

медсестри – 13,5 тисяч гривень;

керівники медичних установ (головні лікарі) – 26 тисяч гривень;

лікарі-інтерни – 6700 гривень.

Водночас на ТОТ зараз не працюють українські фінансові установи. Однак, в Україні знайшли спосіб виплачувати зарплати медикам.

"Йде перерахунок коштів на рахунок самої лікарні. Потім керівник медичної установи виплачує гроші на рахунки лікарів та медпрацівників. Далі медпрацівники, якщо можуть, витрачають ці кошти. Наприклад, на окупованій частині Херсонської області бізнес, який продовжує працювати, має свої термінали й вони дозволяють потай проводити платежі з українських карток і таким чином розплачуватись за товари та послуги", — додає співрозмовник "Телеграфа" у МОЗ.

Більше про проблему фінансування українських медиків на окупованій території читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Російські загарбники лікуються за гроші України: що відбувається з медициною в окупації".

Нагадаємо, ексміністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька пояснила "Телеграфу", чому Україна продовжує виплачувати зарплату медикам, які живуть та працюють в окупації.