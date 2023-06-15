Сколько и как платят зарплату медикам на оккупированной территории, рассказал источник в Минздраве

Украина выплачивает зарплату медикам на временно оккупированных территориях.

В декабре прошлого года Кабмин принял программу медицинских гарантий на 2023 год, в которой появился пакет "Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи населению, которое находится на временно оккупированной территории". Он покрывает зарплату украинских врачей, которые остаются жить и работать в оккупации.

Об этом сайт "Телеграф" сообщает со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения.

"Понятно, что высококвалифицированную помощь на оккупированных территориях не могут оказывать, потому что там нет возможности закупать медикаменты и материалы. Мы выплачиваем только заработную плату, потому что это наши врачи, и после деоккупации они будут знать, что мы их не бросили", — отметил собеседник издания.

В постановлении правительства №1464 от 27 декабря 2022 года указано, что ставка медиков на ВОТ составляет:

врачи – 20 тысяч гривен;

медсестры – 13,5 тысячи гривен;

руководители медицинских учреждений (главные врачи) – 26 тысяч гривен;

врачи-интерны – 6700 гривен.

В то же время на ВОТ сейчас не работают украинские финансовые учреждения. Однако в Украине нашли способ выплачивать зарплаты медикам.

"Идет перерасчет средств на счет самой больницы. Затем руководитель медицинского учреждения выплачивает деньги на счета врачей и медработников. Далее медработники, если могут, тратят эти средства. Например, на оккупированной части Херсонской области продолжающий работать бизнес имеет свои терминалы и они позволяют тайком проводить платежи с украинских карт и таким образом расплачиваться за товары и услуги", — добавляет собеседник "Телеграфа" в Минздраве.

Больше о проблеме финансирования украинских медиков на оккупированной территории читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Российские захватчики лечатся за деньги Украины: что происходит с медициной в оккупации".

Напомним, экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объяснила "Телеграфу", почему Украина продолжает выплачивать зарплату медикам, которые живут и работают в оккупации.