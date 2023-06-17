Чи можна виїхати з України без закордонного паспорта: докладне пояснення

За внутрішнім паспортом можуть виїхати не всі українці

На початку повномасштабного вторгнення виїхати з України до Європи можна було за внутрішнім паспортом, не маючи закордонного. Це стосувалося абсолютно всіх жителів країни з будь-яких регіонів, але зараз правила змінилися.

У Держпослугі України розповіли, як сьогодні можна виїхати з країни. Важливо, що рішення про дозвіл на виїзд приймається безпосередньо на кордоні індивідуально для кожної особи.

Якщо у 2022 році всі українці могли виїхати у безпечне місце за внутрішнім паспортом, то зараз ця можливість доступна лише для тих, хто прописаний у місцях бойових дій чи на окупованих територіях. Ознайомитись із переліком населених пунктів, які належать до районів бойових дій, можна на сайті Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що виїхати з України в період дії воєнного стану можуть лише жінки, діти, люди похилого віку та інваліди. Також країну можуть залишити деякі категорії чоловіків за наявності відповідних документів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні змінили правила виїзду дітей за кордон. Тепер батькам та опікунам доведеться ретельніше підходити до оформлення деяких документів.