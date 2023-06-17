Можно ли выехать из Украины без загранпаспорта: подробное объяснение

По внутреннему паспорту могут выехать не все украинцы

В начале полномасштабного вторжения выехать из Украины в Европу можно было по внутреннему паспорту, не имея заграничного. Касалось это абсолютно всех жителей страны из любых регионов, но сейчас правила изменились.

В Госпогрнаслужбе Украины рассказали, как сегодня можно выехать из страны. Важно отметить, что решение о разрешении на выезд принимается непосредственно на границе индивидуально для каждого лица.

Если в 2022 году все украинцы могли выехать в безопасное место по внутреннему паспорту, то сейчас эта возможность доступна только для тех, кто прописан в местах боевых действий или на оккупированных территориях. Ознакомиться с перечнем населенных пунктов, которые относятся к районам боевых действий, можно на сайте Минреинтеграции.

Напомним, что выехать из Украины в период действия военного положения могут только женщины, дети, пожилые люди и инвалиды. Также страну покинуть могут некоторые категории мужчин при наличии соответствующих документов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине изменили правила выезда детей за границу. Теперь родителям и опекунам придется тщательнее подходить к оформлению некоторых документов.