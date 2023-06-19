Свавілля з обміном доларів в Україні: одну проблему вирішити поки що не вийшло

Скарги на дії обмінників продовжують надходити

В Україні досі не вирішили проблеми з комісією банків та обмінних пунктів під час прийому нібито "зношених" доларових купюр. Фінкомітет ВР заслухає рішення керівництва Національного банку та правоохоронців із цього приводу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

За його словами, минулого тижня Нацбанк провів кілька роз’яснюючих зустрічей із банківськими установами та обмінниками. На сьогодні вже помітні зміни у поведінці банків.

"Водночас, скарги на дії обмінників продовжують надходити. Абсолютно не вирішено проблему чорних обмінників, які працюють під дахом деяких правоохоронців. Очевидно, вжитих Нацбанком заходів недостатньо, а люди чекають від нього вирішення проблеми, а не демонстрації процесу", — підкреслив Гетьманцев.

Він також додав, що в цьому випадку йдеться про протидію черговій схемі протиправних тіньових заробітків на людях у воєнний час.

Своєю чергою Данило Гетьманцев дав доручення підготувати заслуховування Національного банку, а також правоохоронців на окремому Комітеті Верховної Ради з питань фінансів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці почали масово стикатися із проблемою під час обміну валюти. З них буквально вимагають "комісію" у 10-30% у разі, якщо купюра має не зовсім ідеальний вигляд.