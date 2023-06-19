Беспредел с обменом долларов в Украине: одну проблему решить пока не получилось

Жалобы на действия обменников продолжают поступать

В Украине по сей день не решили проблемы с комиссией банков и обменных пунктов при приеме якобы "изношенных" долларовых купюр. Финкомитет ВР заслушает решения руководства Национального банка и правоохранителей по этому поводу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, на прошлой неделе Нацбанк провел несколько разъясняющих встреч с банковскими учреждениями и обменниками. На сегодняшний день уже заметны изменения в поведении банков.

"В то же время, жалобы на действия обменников продолжают поступать. Абсолютно не решена проблема черных обменников, работающих под крышей некоторых правоохранителей. Очевидно, принятых Нацбанком мер недостаточно, а люди ждут от него решения проблемы, а не демонстрации процесса", — подчеркнул Гетманцев.

Он также добавил, что речь в данном случае идет о противодействии очередной схеме противоправных теневых заработков на людях в военное время.

В свою очередь Даниил Гетманцев дал поручение подготовить заслушивание Национального банка, а также правоохранителей на отдельном Комитете Верховной Рады по вопросам финансов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы начали массово сталкиваться с проблемой при обмене валюты. С них буквально требуют "комиссию" в 10-30% в случае, если купюра имеет не совсем идеальный вид.