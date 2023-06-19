"Мертвого не розстріляють": екс-розвідник КДБ пояснив, чому цифровий жириновський просить відчепитися від України

Слова ШІ "Жириновський" про війну в Україні були сказані не просто

Штучний інтелект "Жириновський" нещодавно вразив своєю заявою про те, що росія має відстати від України та думати про свій добробут, а не витрачати гроші на війну. Екс-розвідник КДБ СРСР Олександр Зеленько вважає, що критика "сво" не була випадковою і мова покійного лідера ЛДПР має свій натяк.

Таку думку він висловив в інтерв’ю на каналі "Дмитро Гордон". За словами колишнього співробітника зовнішньої радянської розвідки, в оточенні путіна не просто "заговорили" вустами жириновського.

Так Олександр Зеленько заявив, що за життя владимир жириновський та його партія були єдиною дозволеною опозицією у країні, до якої прислухалися. Нині ж в оточенні російського президента дедалі більше людей розуміє про те, що "назріває якась катастрофа", але чітко висловитися на цю тему не наважуються. Тому було ухвалено рішення створити так званий "штучний інтелект", який насправді, за словами Зеленько, є просто анімацією із озвучкою.

"Але ніхто з оточення імператора (владимира путіна — Ред.) озвучити це не наважується, і, тим більше, сам імператор це не озвучить. Тому давайте знайдемо мертвого. Мертвого ж не розстріляють і навіть не повісять. Вдамо, що це він сказав, закосимо під нейромережу", — сказав екс-розвідник.

Також Олександр Зеленько додав, що серед середньостатистичних росіян був сформований культ жириновського і вони вірили, що тільки він міг перебивати на нарадах самого путіна та критикувати його. Тому творці ШІ "Жириновського" вирішили все обставити так, щоб відступ росіян на фронті виглядав не як провал "кастрованого імператора", а як вчинок "мудрого імператора", який прислухався до голосу "розуму всесвіту". Таким чином, провал росіян на фронті можна було б видати за нібито далекоглядність і мудрість путіна.

"Для людської логіки це смішно, але для росіян заходить аж бігом. У чому ж фішка. Перемога і тріумф від перемоги — це добре. Відмовитися від тріумфу переможця якось незрозуміло, інша справа герой, який відмовляється від тріумфу військової перемоги заради благополуччя своїх маленьких громадян, і ті починають думати, що "імператор готовий пожертвувати лаврами нищівника НАТО, щоб ми вживали не отруєний яблучний сидр, а що-небудь забористіше", — резюмував Олександр Зеленько.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що син володимира жириновського потрапив у скандал. Він побив поліцейського в ресторані в центрі Москви, який приїхав туди на виклик про бешкет сина покійного одіозного політика.