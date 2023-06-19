Укр

"Мертвого не расстреляют": экс-разведчик КГБ объяснил, почему цифровой жириновский просит отцепиться от Украины

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Покойного политика "воскресили" при помощи современых технологий Новость обновлена 19 июня 2023, 16:08
Покойного политика "воскресили" при помощи современых технологий. Фото Соцсети

Слова ИИ "Жириновский" про войну в Украине были сказаны не с проста

Искусственный интеллект "Жириновский" не так давно поразил свои заявлением о том, что россия должна отстать от Украины и думать о своем благосостоянии, а не тратить деньги на войну. Экс-разведчик КГБ СССР Александр Зеленько считает, что критика "сво" не была случайной и речь покойного лидера ЛДПР имеет свой намек.

Такое мнение он высказал в интервью на канале "Дмитрий Гордон". По словам бывшего сотрудника внешней советской разведки, в окружении путина не спроста "заговорили" устами жириновского.

Так Александр Зеленько заявил, что при жизни владимир жириновский и его партия были единственной разрешенной оппозицией в стране, к которой прислушивались. Сейчас же в окружении российского президента все больше людей понимает о том, что "назревает какая-то катастрофа", но пряфмо высказаться на эту тему не осмеливаются. Поэтому было принято решение создать так называемый "искуственные интеллект", который на самом деле, по словам Зеленько, является просто анимацией с озвучкой.

"Но никто из окружения императора (владимира путина — Ред.) озвучить это не решается, и, тем более, сам император это не озвучит. Поэтому давайте найдем мертвого. Мертвого же не расстреляют и даже не повесят. Сделаем вид, что это он сказал, закосим под нейросеть", — сказал экс-разведчик.

Также Александр Зеленько добавил, что среди среднестатистических россиян был сформирован культ жириновского и они верили, что только он мог перебивать на совещаниях самого путина и критиковать его. Поэтому создатели ИИ "жириновского" решили все обставить так, чтобы отступление россиян на фронте выглядело не как провал "кастрированного императора", а как поступок "мудрого императора", который прислушался к голосу "разума вселенной". Таким образом провал россиян на фронте можно было бы выдать за якобы дальновидность и мудрость путина.

"Для человеческой логики это смешно, но для россиян заходит аж бегом. В чем же фишка. Победа и триумф от победы — это хорошо. Отказаться от триумфа победителя как-то непонятно, другое дело герой, который отказывается от триумфа военной победа ради благополучия своих маленьких граждан. И те начинают думать, что "император готов пожертвовать лаврами сокрушителя НАТО, чтобы мы употребляли не отравленный яблочный сидр, а что-нибудь по забористее", — резюмировал Александр Зеленько.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сын владимира жириновского попал в скандал. Он избил полицейского в ресторане в центре Москвы, который приехал туда на вызов о дебоше сына покойного одиозного политика.

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#Искусственный интеллект #Владимир Жириновский #Война в Украине