"У них був час": полковник оцінив втрати російської армії від наслідків підриву Каховської ГЕС

Окупанти повертаються на свої позиції на Херсонщині, які вони залишили після підриву Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС не спричинив великих втрат у живій силі та військовій техніці у росіян, оскільки їм заздалегідь сказали залишити потенційно небезпечні позиції.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат України, секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"За моєю інформацією, вони були попереджені і пішли раніше. Техніку вони точно відвели раніше. Ми бачили, що вони це робили перед тим, як стався вибух дамби. Ми думали, що вони відводять техніку через те, що ми наносимо по них". удари, але виявилося, що за кілька днів вони підірвали дамбу", — сказав він.

Костенко не заперечує, що позиції окупантів і справді опинилися під водою, оскільки вони були розташовані вздовж берега. При цьому полковник СБУ зазначає, що росіяни встигли організовано залишити свої позиції.

"У деяких напрямках росіяни були попереджені. Хтось потонув, когось взяли в полон. Але більшість встигла відреагувати", — додав він.

Також нардеп вважає, що навіть у випадку, якби російських солдатів не попередили про теракт, жертв навряд чи було б більше.

"Вони могли бути не попереджені, навіщо їм треба відводити техніку. Їм просто дали команду. Ми бачили, що вони також копають собі нові позиції вище, ми чули про їхні перехоплення, що вони говорили своїм бійцям: "Стежте за рівнем води". Звичайно, вони б не сказали, яку катастрофу збираються влаштувати.

Вони теж зазнали втрат, змило ряд їхніх солдатів. Але навіть якби вони їх не попереджали, великих жертв у них не було б, вода підходила поступово, і в них був час, щоб піти на своїй техніці. Можливо, окрім Каховки", — зазначив він.

На завершення Костенко додав, що через підрив Каховської ГЕС ворог був змушений перекинути незначну кількість підрозділів на Запорізький напрямок, проте вони поступово повертаються на свої позиції.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Контрнаступ може закінчитися одним із трьох сценаріїв, — Роман Костенко про Каховську ГЕС, визволення Криму та зарплати військовим

Раніше Телеграф писав про те, що в ГУР зробили тривожну заяву про підрив Каховської ГЕС на тлі катастрофи на Каховській ГЕС.