Удар по Чонгарському мосту: у росії збудилися через "французький слід"

Військовий експерт розвіяв марення російських пропагандистів про удар по Чонгарському мосту

Російські пропагандисти активно просувають версії про те, що удар по Чонгарському мосту було здійснено західною ракетою.

В ефірі росЗМІ заявили, що на уламках, що залишилися після прильоту, вони змогли розпізнати напис "Made in France", натякаючи на ракету Storm Shadow.

"Тобто це європейські ракети. Руйнування досить серйозні, дорожнє полотно пробите", — йдеться в одному із сюжетів.

Таку версію моментально спростував військовий експерт Олександр Коваленко. За його словами, версіям про удар західною ракетою, а саме Storm Shadow, не треба вірити.

"Це ніяка не Storm Shadow, у якої бойова частина це проникаючого типу головка на 450 кг. Фактично, від Storm Shadow міст на Чонгарі мало розворотити в мотлох. В іншому приймаються всі варіанти, аж до удару зі супутників StarLink", — пише він..

Також блогер зазначив, що такий несерйозний удар по мосту міг бути своєрідним "постукуванням".

"Коли авіація ЦАХАЛ знищує об’єкти терористів, розміщені в багатоповерхових будинках, вони спочатку запускають по даху цього будинку порожню болванку. Таким чином попереджають про удар.

Таке "постукування" дає можливість мешканцям евакуюватись протягом 10-15 хвилин. Потім наноситься удар бойовою ракетою чи бомбою. Власне, те, що сталося на Чонгарі, слід сприймати саме як "постукування". Адже сьогодні руйнується ця логістика, а завтра…» — наголосив експерт.

Коваленко зазначив, що втрачений зв’язок півострова з материковою частиною Херсонської області матиме серйозні наслідки для окупантів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі помітили цікаву деталь на відео із колаборантом Сальдо на Чонгарському мості.