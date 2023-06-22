Плюс одна фобія: у Львові жінка впала в кому через масаж

Господиня салону поки що ніяк не коментувала те, що трапилося.

У Львові сталася трагедія прямо у масажному салоні. 35-річна клієнтка впала в кому під час процедур.

Про це повідомляє "ZAXID.NET".

За даними видання, інцидент стався 21 червня у приватному салоні краси, який орендує кабінет у приміщенні підприємства "Модем". Місцева мешканка знепритомніла під час процедури масажу, її госпіталізували у тяжкому стані. Як виявилось, вона впала в кому.

У прес-службі Першого медоб’єднання Львова розповіли журналістам, що львів’янка була госпіталізована до відділення анестезіології та інтенсивної терапії із травмою шийного відділу хребта. Медикам удалося стабілізувати стан жінки.

"Нейрохірурги зафіксували шию, стан жінки покращується, спостерігається позитивна динаміка", — розповіли у лікарні 22 червня.

Наразі справою вже зацікавилися правоохоронці, які вже проводять перевірку.

Видання встановило, що на вулиці, де сталася подія, функціонує салон GeraMedic, де надають послуги косметолога та інші. Салони краси цієї мережі також є у Винниках та Тернополі. Власниця — косметолог Мирослава Гера.

"Мирослава Гера в телефонній розмові з ZAXID.NET сказала, що сьогодні повернулася з-за кордону і не знає про цей інцидент. Вона пообіцяла надати коментар пізніше", — йдеться у матеріалі.

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