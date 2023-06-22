Плюс одна фобия: во Львове женщина впала в кому из-за массажа

Хозяйка салона пока никак не комментировала случившееся

Во Львове произошла трагедия прямо в массажном салоне. 35-летняя клиентка впала в кому прямо во время процедур.

Об этом сообщает "ZAXID.NET.

По данным издания, инцидент произошел 21 июня в частном салоне красоты, арендующем кабинет в помещении предприятия "Модем". Местная жительница потеряла сознание во время процедуры массажа, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Как оказалось, она впала в кому.

В пресс-службе Первого медобъединения Львова рассказали журналистам, что львовянка была госпитализирована в отделение анестезиологии и интенсивной терапии с травмой шейного отдела позвоночника. Медикам удалось стабилизировать состояние женщины.

"Нейрохирурги зафиксировали шею, состояние женщины улучшается, наблюдается положительная динамика", — рассказали в больнице 22 июня.

В настоящий момент делом уже заинтересовались правоохранители, которые уже проводят проверку.

Издание установило, что на улице, где случилось происшествие функционирует салон GeraMedic, где предоставляют услуги косметолога и другие. Салоны красоты этой сети также есть в Винниках и Тернополе. Владелиц — косметолог Мирослава Гера.

"Мирослава Гера в телефонном разговоре с ZAXID.NET сказала, что сегодня вернулась из-за границы и не знает об этом инциденте. Она пообещала предоставить комментарий позже", — говорится в материале.

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