"Довести спецоперацію до кінця": у росії вигадали нове виправдання війни з Україною

У росії роблять нові шалені заяви

У Росії заявляють, що між ЮНЕСКО та Києвом нібито було досягнуто домовленості про вивезення з території Києво-Печерської лаври християнських цінностей, у тому числі святих мощей, з метою порятунку їх від російських ракетних ударів та передачі їх до музеїв у Європі.

Про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) сергій наришкін, пише російське пропагандистське агентство ТАРС.

"глобалістські еліти, відомі своєю пристрастю, привласнювати чуже добро, активізують зусилля з розграбування України. Але якщо раніше йшлося про фінансові та матеріальні ресурси, включаючи зерно та родючий ґрунт, то тепер вони тягнуть руки до православних святинь, що розташовані на українській території", — сказав він.

Зазначається, що нібито було проведено опис церковного майна та виділено кошти для перевезення його до Європи. Для цього, за словами Наришкіна, вже був підготовлений спеціальний транспорт. Цінності будуть передані до музеїв Італії, Франції, Німеччини та Ватикану. РПЦ нібито вже висловила із цього приводу "занепокоєння".

При цьому наришкін своїми висловлюваннями дає зрозуміти, що від претензій на Київ рф все ще не відмовилася.

"Для росії захист Києво-Печерської лаври має глибинний духовний вимір, а значить, наша рішучість довести до кінця "спеціальну військову операцію" (тобто повномасштабну війну в Україні, — Ред.) стає лише твердішою", — каже наришкін.

Своєю чергою міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі прокоментував інформацію від росЗМІ:

"Чим більше Лавра стає українською, тим більше підгорає на болотах. Єдина задача, яка стоїть перед нами зараз щодо Лаври — захистити її від руського міра та остаточно перевірити чи всі наші українські сакральні реліквії на місці. Жодна сакральна цінність не покине територію України. А все викрадене росії доведеться повернути".

Також блогер, журналіст, політичний оглядач Денис Казанський відреагував на цю інформацію. Він зазначив, що росія бомбить українські міста та вбиває людей, але водночас країна-агресор обурена тим, що Україна хоче врятувати свої історичні цінності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у середині червня суд відхилив позов УПЦ МП щодо передачі майна Києво-Печерської лаври у власність держави.