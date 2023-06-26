"Довести спецоперацию до конца": в россии придумали новое оправдание войны с Украиной

В россии делают новые безумные заявления

В россии заявляют, что между ЮНЕСКО и Киевом якобы была достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, с целью спасения их от российских ракетных ударов, и передаче их в музеи в Европе.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки россии (СВР) сергей нарышкин, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"глобалистские элиты, известные своей страстью, присваивать чужое добро, активизируют усилия по разграблению Украины. Но если раньше речь шла о финансовых и материальных ресурсах, включая зерно и плодородную почву, то теперь они тянут руки к расположенным на украинской территории православным святыням", — сказал он.

Отмечается, что якобы была проведена опись церковного имущества и выделены средства для перевозки его в Европу. Для этого, по словам нарышкина, уже был подготовлен специальный транспорт. Ценности будут переданы в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана. РПЦ якобы уже выразила по этому поводу "обеспокоенность".

При этом нарышкин своими высказываниями дает понять, что от претензий на Киев россия все еще не отказалась.

"Для россии защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, наша решимость довести до конца "специальную военную операцию" (т.е. полномасштабную войну в Украине, — Ред.) становится только тверже", — говорит нарышкин.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале прокомментировал информацию от росСМИ:

"Чем больше Лавра становится украинской, тем больше подгорает на болотах. Единственная задача, которая стоит перед нами сейчас в отношении Лавры – защитить ее от русского мира и окончательно проверить все наши украинские сакральные реликвии на месте. Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А все похищенное россии придется вернуть".

Также блогер, журналист, политический обозреватель Денис Казанский отреагировал на данную информацию. Он отметил, что россия бомбит украинские города и убивает людей, но в то же время страна-агрессор возмущена тем, что Украина хочет спасти свои исторические ценности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине июня суд отклонил иск УПЦ МП насчет передачи имущества Киево-Печерской лавры в собственность государства.