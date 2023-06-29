Все пішло не за планом: у ніч підриву Каховської ГЕС окупанти опинилися у пастці (перехоплення розмови)

Окупанти між собою обговорювали по телефону план виходу, але в якийсь момент вони самі опинилися у своїй пастці

У ніч підриву Каховської ГЕС бійці 205-ї окремої мотострілецької "козачої" бригади, яка контролювала станцію, мали перебувати "в готовності" і чекати на певні команди, зокрема, після залишенню території. Однак у якийсь момент усе пішло не за планом, і окупанти не змогли вийти.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем" та агентства Слідство.Інфо. У матеріалі було опубліковано фрагмент розмови окупантів у період з 2:20 та 2:34 ночі в ніч на 6 червня:

"02:20 — Як ситуація? Це раз, по-друге, готовності, готовності, все по команді, як прийняв мене?"

02:20 — Тут все вже, все пішло.

02:21 — Прийняв тебе, прийняв, висувайтеся туди на точку, на точку, забирайте все.

02:21 – Та ми не зможемо вже нічого забрати.

02:30 — НП. Якщо що, то все, точка відходу закінчена, вода повна.

02:34 — Висувайтеся туди, де вас забирали та залишали.

02:34 – Вийти не можуть, все затоплено”.

Зазначається, що саме в цей час у мережі стала з’являтися інформація про вибухи та незрозумілий шум у Новій Каховці, а команда "висувайтеся туди на точку, забирайте все", ймовірно, пролунала одразу після підриву Каховської ГЕС.

Скріншот: Схеми

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ опублікувала перехоплену розмову, яка підтверджує, що вибух на Каховській ГЕС влаштувала диверсійна група російських окупантів. Спочатку вони хотіли шантажувати Україну підривом, але все пішло зовсім не за їхнім задумом.