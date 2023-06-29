Все пошло не по плану: в ночь подрыва Каховской ГЭС оккупанты оказались в ловушке (перехват разговора)

Оккупанты между собой обсуждали по телефону план выхода, но в какой-то момент они сами оказались в своей же ловушке

В ночь подрыва Каховской ГЭС бойцы 205-й отдельной мотострелковой "казачьей" бригады, которая контролировала станцию, должны были находиться "в готовности" и ждать определенные команды, в частности, по оставлении территории. Однако в какой-то момент все пошло не по плану и оккупанты не смогли выйти.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" и агентства Следствие.Инфо. В материале был опубликован фрагмент разговора оккупантов в период с 2:20 и 2:34 ночи в ночь на 6 июня:

"02:20 – Как обстановка? Это раз, во-вторых, готовности, готовности, все по команде, как принял меня?

02:20 – Здесь все уже, все, пошло.

02:21 – Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

02:21 – Да мы не сможем уже ничего забрать.

02:30 – ЧП. Если что, тут все, точка отхода окончена, вода полная.

02:34 – Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02:34 – Выйти не могут, все затоплено".

Отмечается, что именно в это время в сети стала появляться информация о взрывах и непонятном шуме в Новой Каховке, а команда "выдвигайтесь туда на точку, забирайте все", вероятно, прозвучала сразу после подрыва Каховской ГЭС.

Скриншот: Схемы

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ опубликовала перехваченный разговор, который подтверждает, что взрыв на Каховской ГЭС устроила диверсионная группа российских оккупантов. Изначально они хотели шантажировать Украины подрывом, но все пошло совсем не по их задумке.