Жінки, котрі вимагали російський блатняк у центрі Одеси, вибачились на камеру (відео)

Після виховної розмови дами з російської перейшли на щиру українську мову.

Дві одеситки, котрі напали за український репертуар на музиканта Віктора Кирилова та його знайомих-глядачів під час імпровізованого концерту на Дерибасівській, попросили вибачення на камеру. Відповідним відео поділився у соцмережах відомий активіст, волонтер і блогер Дем'ян Ганул.

Два тижні тому в Одесі виникла конфліктна ситуація між автором пісень Віктором Кириловим та місцевою поліцією, яка намагалася заборонити виступ на Дерибасівській. Пояснення правоохоронців зводились до того, що розважальний контент в центрі міста неначасі. Та після розголосу артисту все ж таки дали можливість співати просто неба. Більшість одеситів і гостей міста, які ставали свідками імпровізованого концерту, аплодували та підспівували.

Однак дві жінки напідпитку забажали інших пісень. Одна з них сама почала співати блатняк: "Мамочка-мама, прости, дорогая, что дочку-воровку на свет родила!" Віктор ввічливо пояснив, що такого формату пісні, та ще й російською мовою лунати не будуть. Це неабияк розізлило одеситок. Одна з них з матюками намагалась завадити зйомці журналістці Юлії Городецькій, котра прийшла підтримати музиканта і знімала пригоду. А потім вже разом з подругою хотіла дізнатися, звідки "понаїхали" вуличний музикант і його група підтримки, бо вони розмовляли українською. З великими труднощами "корінних одеситок", як вони себе називали, вдалося вгамувати і вони пішли геть.

Сьогодні ця історія отримала продовження. Одеський блогер та волонтер Дем’ян Ганул знайшов "героїнь" і провів з ними виховну розмову, результатом чого стало відеовибачення. На цих кадрах одеситки майже щирою українською мовою перепрошують за свою поведінку і визнають, що були неадекватними.

"Якби там не було, ці двоє точно запамʼятають цей урок, а інші подивляться і як мінімум триматимуть язик за зубами", — вважає Дем’ян.

Агресія одеситок випарувалась разом з алкоголем.

Юлія Городецька подякувала активісту за захист, а також зізналась, що не дуже повірила у каяття своїх землячок: "Bully — по суті — завжди боягузи. Вони йдуть в бій тільки якщо впевнені, що вони "the biggest bullies on the playground" (найбільші хулігани на дитячому майданчику. — Ред.). Мова сили — єдина, яку вони розуміють".

За словами Віктора Кирилова, він ролик бачив і вважає: вибачення були "не від серця", а також висловив сподівання: жінки зроблять висновки і наступного разу, коли вип'ють, сидітимуть вдома.

До речі, кілька днів тому Віктор знову мав неприємності з правоохоронцями. Під час виступу його оточили одразу десять поліцейських, натякали, що зараз можуть наскочити представники Терцентру комплектування та соціальної підтримки (військомат) і казали про недоречність виступів. Але музикант повторив свою позицію: популяризувати українську культуру та підтримувати співом людей навіть у війну — важливо і потрібно. Врешті-решт концерт відбувся, зупинила його лише повітряна тривога.

Як повідомляв "Телеграф", на початку червня у мовний скандал у Львові потрапив одеський підліток, який виконував на вулиці пісні Цоя і вилаявся на народну депутатку Наталію Піпу за зауваження, за що отримав адмінпротокол і був відправлений додому.