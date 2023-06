Женщины, требовавшие российский блатняк в центре Одессы, извинились на камеру (видео)

После воспитательного разговора дамы с русского перешли на чистый украинский язык.

Две одесситки, напавшие за украинский репертуар на музыканта Виктора Кириллова и его знакомых-зрителей во время импровизированного концерта на Дерибасовской, попросили прощения на камеру. Соответствующим видео поделился в соцсетях известный активист, волонтер и блогер Демьян Ганул.

Две недели назад в Одессе возникла конфликтная ситуация между автором песен Виктором Кирилловым и местной полицией, пытавшейся запретить выступление на Дерибасовской. Объяснения правоохранителей сводились к тому, что развлекательный контент в центре города не ко времени. Но после огласки артисту все же дали возможность петь под открытым небом. Большинство одесситов и гостей города, которые становились свидетелями импровизированного концерта, аплодировали и подпевали.

Однако две подвыпившие женщины пожелали других песен. Одна из них сама начала петь блатняк: "Мамочка-мама, прости, дорогая, что дочь-воровку на свет родила!" Виктор вежливо объяснил, что такого формата песни, да еще и на русском языке звучать не будут. Это изрядно разозлило одесситок. Одна из них с матом пыталась помешать съемке журналистке Юлии Городецкой, которая пришла поддержать музыканта и снимала происходящее. А потом уже вместе с подругой хотела узнать, откуда "понаехали" уличный музыкант и его группа поддержки, потому что они разговаривали по-украински. С большим трудом "коренных одесситок", как они себя называли, удалось унять и они ушли.

Сегодня эта история получила продолжение. Одесский блогер и волонтер Демьян Ганул нашел "героинь" и провел с ними воспитательный разговор, результатом чего стало видео с извинениями. На этих кадрах одесситки почти на чистом украинском языке извиняются за свое поведение и признают, что были неадекватными.

"Как бы там ни было, эти двое точно запомнят этот урок, а другие посмотрят и как минимум будут держать язык за зубами", — считает Демьян.

Агрессия одесситок испарилась вместе с алкоголем.

Юлия Городецкая поблагодарила активиста за защиту, а также призналась, что не очень поверила в раскаяние своих землячек: "Bully — по сути — всегда трусы. Они идут в бой только если уверены, что они "the biggest bullies on the playground" (крупнейшие хулиганы на детской площадке — Ред.). Язык силы — единственный, который они понимают".

По словам Виктора Кириллова, он ролик видел и считает: извинения были "не от сердца", а также выразил надежду, что женщины сделают выводы и в следующий раз, когда выпьют, будут сидеть дома.

Кстати, несколько дней назад Виктор снова имел неприятности со стражами порядка. Во время выступления его оцепили сразу десять полицейских, намекали, что сейчас могут появиться представители Терцентра комплектования и социальной поддержки (военкомата) и говорили о неуместности выступлений. Но музыкант повторил свою позицию: популяризировать украинскую культуру и поддерживать музыкой людей даже в войну — важно и нужно. В конце концов, концерт состоялся, остановила его лишь воздушная тревога.

Как сообщал Телеграф, в начале июня в языковой скандал во Львове попал одесский подросток, который исполнял на улице песни Цоя и выругался на народную депутатку Наталью Пипу за замечания, за что получил админпротокол и был отправлен домой.