МЗС Грузії викликало главу посольства України: що стало причиною

Візит дипломата тривав близько півгодини

У Міністерстві закордонних справ Грузії викликали тимчасового повіреного у справах України Олександра Шульгу. Причиною цього стали санкції, введені проти грузинської авіакомпанії Georgian Airways.

Про це повідомив телеканал Imedi.

Зазначається, що візит українського дипломата до МЗС Грузії тривав близько пів години. Після цього Олександр Шульга поки що не давав жодних коментарів. Своєю чергою Міністерство закордонних справ Грузії поки що також не коментувало виклик дипломата.

Варто додати, що 1 липня поточного року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У тому числі санкції були введені проти грузинського перевізника Georgianа Airways, який відновив польоти на територію росії.

При цьому в список санкцій попала не тільки авіакомпанія, а також і її директор Тамаз Гаїашвілі, який є за сумісництвом власником компанії Ltd Piloti (404541830) і засновником компанії "Вірменські авіалінії (Air Dilijans)".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Грузії пояснили, чому не мають наміру вводити санкції проти росії. Спікер парламенту республіки Шалва Папуашвілі заявив, що у разі збройного конфлікту Грузія залишиться зовсім одна, оскільки воювати за неї нібито ніхто не буде.