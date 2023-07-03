МИД Грузии вызвал главу посольства Украины: что стало причиной

Визит дипломата длился около получаса

В Министерстве иностранных дел Грузии вызвали временного поверенного в делах Украины Александра Шульгу. Причиной тому стали санкции, введенные против грузинской авиакомпании Georgian Airways.

Об этом сообщил телеканал Imedi.

Отмечается, что визит украинского дипломата в МИД Грузии длился около получаса. После этого Александр Шульга пока не давал никаких комментариев. В свою очередь Министерство иностранных дел Грузии пока также не комментировало вызов дипломата.

Стоит добавить, что 1 июля текущего года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". В том числе санкции были введены против грузинского перевозчика Georgian Airways, возобновившего полеты на территорию россии.

При этом в санкционный список попала не только авиакомпания, а также и ее директор Тамаз Гаиашвили, являющийся по совместительству владельцем компании Ltd Piloti (404541830) и основателем компании "Армянские авиалинии (Air Dilijans).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Грузии объяснили, почему не намерены вводить санкции против россии. Спикер парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что в случае вооруженного конфликта, Грузия останется совсем одна, поскольку воевать за нее якобы никто не будет.