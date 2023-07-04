Послу Грузії в Україні "вказали на двері", а у Тбілісі образилися на Київ

У Грузії кажуть, що не хочуть сваритися з Україною

Після того як президент України Володимир Зеленський заступився за Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні на батьківщині, українське МЗС попросило грузинського посла їхати до Тбілісі.

Про це повідомляє "Телеграф".

Як стало відомо, 4 липня грузинського посла Георгія Закарашвілі викликали до МЗС за дорученням президента України, де йому висловили рішучий протест через погіршення стану громадянина України Михайла Саакашвілі.

"Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеїла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України. У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася", – розповіли у МЗС України.

Також українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхайла Саакашвілі в Україну для лікування та догляду.

І у Грузії вже відреагували на позицію України. Так, наприклад, голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе вважає її "образливою".

"Така позиція влади для нас є образливою. Образливо було саме по собі те, що, як визнали самі наші опоненти, до відправлення Саакашвілі в Грузію були причетні конкретні високопосадовці української влади, а сьогодні, коли та сама влада вимагає повернення Саакашвілі до України, в цьому, звісно, містяться ознаки образи", — сказав він, при цьому додаючи, що Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України, "нехай навіть в односторонньому порядку, оскільки ця країна перебуває в стані війни".

Нагадаємо, що 3 липня мережу вразив зовнішній вигляд Михайла Саакашвілі, який під час тюремного ув’язнення став більше схожий на "живий скелет". Повз цю ситуацію не змогли пройти в Україні, адже колишній президент Грузії також є і громадянином нашої країни. Того ж дня в МЗС України пообіцяли "жорстку" розмову з послом Грузії.