Ядерна загроза: коли осідає радіаційний пил і що робити, якщо ви на вулиці – поради МОЗ

Перший радіаційний пил почне осідати протягом години після ймовірної аварії

Росіяни продовжують погрожувати ядерною катастрофою — застосуванням ядерної зброї або терактом на Запорізькій АЄС. У МОЗ України розповіли, як діяти, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці.

Алгоритм дій опубліковано на Facebook-сторінці МОЗ.

Насамперед потрібно негайно захистити органи дихання. Підійде будь-яка тканина, складена в кілька шарів або захисна маска. Це допоможе частково зменшити потрапляння радіоактивного пилу в організм.

Далі необхідно якнайшвидше зайти в приміщення. Ідеальний варіант – великі будови з товстими стінами та мінімальною кількістю вікон. Перед входом за можливістю треба обережно зняти верхній шар одягу – це допоможе усунути значну частину радіоактивного забруднення. У приміщенні необхідно перевірити вікна та двері, також вентиляційні отвори: вони мають бути щільно закриті.

Після цього потрібно прийняти душ або обтерти тіло вологими серветками. Радіаційне забруднення також осідає на волоссі, тому по можливості необхідно помити голову.

Якщо в момент аварії на вулиці були домашні улюбленці, їх також треба помити, або щонайменше обробити вологими серветками.

"Перший радіаційний пил почне осідати протягом години після ймовірної аварії, тому краще не залишати приміщення до офіційного оголошення від влади. Це стосується, зокрема, спроб евакуації на авто. Зауважте, що перші години після аварії найбільш небезпечні, оскільки у повітрі осідатиме радіаційний пил", — наголосили в МОЗ.

У разі відповідної рекомендації від влади слід прийняти необхідну дозу йодиду калію. Головне — не панікувати та залишатися у приміщенні. Евакуюватись можна лише після офіційного дозволу органів влади.

Сигнал ядерної небезпеки – звук набату. Почувши його, необхідно включити радіо чи телевізор та чекати на подальшу інформацію.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в МОЗ розповіли, кому і де потрібно брати пігулки від радіації.