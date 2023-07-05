Ядерная угроза: когда оседает радиационная пыль и что делать, если вы на улице - советы Минздрава

Первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после вероятной аварии

Россияне продолжают угрожать миру ядерной катастрофой — применением ядерного оружия, или терактом на Запорожской АЄС. В Минздраве Украины рассказали, как действовать, если радиационная авария застала вас на улице.

Алгоритм действий опубликован на Facebook-странице Минздрава.

Прежде всего, нужно немедленно защитить органы дыхания. Подойдет любая ткань, сложенная в несколько слоев или защитная маска. Это поможет частично снизить попадание радиоактивной пыли в организм.

Далее необходимо как можно быстрее зайти в помещение. Идеальный вариант – большие строения с толстыми стенами и минимальным количеством окон. Перед входом по возможности надо осторожно снять верхний слой одежды – это поможет устранить значительную часть радиоактивного загрязнения. В помещении нужно проверить окна и двери, а также вентиляционные отверстия: они должны быть плотно закрыты.

После этого нужно принять душ или обтереть тело влажными салфетками. Радиационное загрязнение также оседает на волосах, поэтому по возможности необходимо помыть голову.

Если в момент аварии на улице были домашние питомцы, их также надо помыть, или, как минимум, обработать влажными салфетками.

"Первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после вероятной аварии, поэтому лучше не покидать помещение до официального объявления от власти. Это касается, в частности, попыток эвакуации на авто. Заметьте, что первые часы после аварии наиболее опасны, поскольку в воздухе будет оседать радиационная пыль", — подчеркнули в Минздраве.

В случае соответствующей рекомендации от власти нужно принять необходимую дозу калия йодида. Главное — не паниковать и оставаться в помещении. Эвакуироваться можно только после официального разрешения органов власти.

Сигнал ядерной опасности — звук набата. Услышав его, необходимо включить радио или телевизор и ждать дальнейшей информации.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Минздраве рассказали, кому и где нужно брать таблетки от радиации.