І знову пропаганда: під час огляду Лаври натрапили на несподівану знахідку (фото)

Результати огляду приміщень виявилися невтішними

Під час огляду та опечатування приміщень Києво-Печерської Лаври, на території якої вранці 6 липня відбулися зіткнення з поліцією, комісія заповідника виявила низку порушень техніки безпеки та виявила цікаву знахідку.

Як повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України, там було знайдено портрети російських імператорів.

За даними міністерства, у четвер тут опечатали 3 приміщення, зокрема — резиденцію Митрополита Онуфрія.

"Результати огляду невтішні – представники УПЦ МП повністю проігнорували санітарні та протипожежні норми. Проте таку саму картину Комісія спостерігала і під час інших оглядів".

Імперським наративам та пропаганді – не місце в українській церкві. Дякуємо правоохоронцям та співробітникам Заповідника за безперервну роботу", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що перевірка і опечатування корпусів Нижньої лаври, які не залучені в релігійній діяльності монастиря, проводилися і 4 липня. Тоді там також зібралися парафіяни УПЦ, які не пускали комісію до приміщень.