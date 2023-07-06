И снова пропаганда: при осмотре Лавры наткнулись на неожиданную находку (фото)

Результаты осмотра помещений оказались неутешительными

Во время осмотра и опечатывания помещений Киево-Печерской Лавры, на территории которой утром 6 июля произошли столкновения с полицией, комиссия заповедника выявила ряд нарушений техники безопасности и обнаружила интересную находку.

Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, там были выявлены портреты российских императоров.

По данным министерства, в четверг здесь опечатали 3 помещения, в частности — резиденцию Митрополита Онуфрия.

"Результаты осмотра неутешительны – представители УПЦ МП полностью проигнорировали санитарные и противопожарные нормы. Однако такую же картину Комиссия наблюдала и во время других осмотров.

Имперским нарративам и пропаганде – не место в украинской церкви. Спасибо правоохранителям и сотрудникам Заповедника за непрерывную работу", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что проверка и опечатывание освободившихся корпусов Нижней лавры, которые не задействованы в религиозной деятельности монастыря, проводились и 4 июля. Тогда там также собрались прихожане УПЦ, которые не пускали комиссию в помещения.