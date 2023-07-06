Однією проблемою менше: в "Енергоатомі" розповіли хороші новини з ЗАЕС

Ремонтні роботи закінчено

Українські енергетики відзвітували про ліквідацію чергової проблеми, яка виникла на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це повідомив президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 липня ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі. Через це станція тимчасово перейшла в режим часткового блекауту. Атомний об’єкт довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відремонтовану та знову підключену до станції лише 1 липня, а пошкоджену – ще чотири місяці тому.

Як стало відомо, 6 липня ремонтні роботи було виконано, а станція повернулася до звичайного споживання електроенергії.

"Живлення на станції поновлено і на сьогодні вона живиться від двох ліній, одна 750 кВ, інша 330 кВ", — розповів Котін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наступною після Каховської ГЕС російські окупанти можуть підірвати ЗАЕС. Вже зараз деякі загарбники залишають атомну станцію, а в Україні посилено готуються до найгіршого сценарію – теракту з викидом радіації. Для цього, наприклад, у Запорізькій області провели масштабні "ядерні" навчання.