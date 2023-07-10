Дощі залишаться, але вдарить спека: синоптик попередив про зміну погоди в Україні

За словами Кібальчича, українцям варто очікувати різкого підвищення температури

Після дощової погоди у минулі вихідні в Україну прийде 34-градусна спека. Однак очікувати на спад опадів не варто: шквали, гради і грози продовжаться і в другій декаді місяця.

Такий прогноз погоди в Україні на найближчі 10 днів дав синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Як зазначає відомий синоптик, у першій декаді липня переважала нестійка погода. У багатьох регіонах пройшли сильні зливи, внаслідок яких спостерігалися паводки в Карпатах, а також підтопили деякі великі міста, такі як Харків і Київ. У Чернігівській, Полтавській та Харківській областях 7-9 липня місцями зафіксовано рекордні опади у кількості 80-95 мм лише за 12 годин! Також в окремих пунктах спостерігався особливо великий град до 4-5 см у діаметрі, а шквалисті пориви вітру завдали значних ушкоджень зеленим насадженням та об’єктам цивільної інфраструктури.

Середина липня, згідно зі свіжими прогнозами, також відзначатиметься нестійким характером погоди. Це виражатиметься в коливаннях температури повітря та нерівномірному зволоженні по території. За словами Кібальчича, протягом найближчих 7-10 діб часто відбуватиметься чергування атмосферних фронтів й областей підвищеного тиску, що вплине на властивості повітряної маси.

В Україну йде спека

Кібальчич прогнозує, що 11 липня, у вівторок, на погодні умови вплине тилова частина циклону (зазвичай найхолодніша. – Ред.). У зв’язку з цим переважно в денний час очікуються грозові дощі в більшості регіонів, крім північних областей. Тоді як 12 липня, у середу, на тлі поля підвищеного тиску опади в Україні не передбачаються.

Прогноз на 11 липня. Карта УкрГМЦ

У четвер, 13 липня, очікується надходження чергової порції спекотного повітря з південно-західної Європи, у зв’язку з чим очікується різке підвищення температури повітря, особливо в денний час. Крім того, варто очікувати локальних грозових дощів переважно у західних, центральних і місцями південних областях. У п’ятницю, 14 липня, синоптик прогнозує формування хвильового циклону, під його впливом по всій Україні пройдуть дощі з грозами, місцями значні.

Температура повітря досягне максимальних показників 13 липня – у південних та центральних областях стовпчики термометрів піднімуться вдень до +29…+34 °С. Нижча температура спостерігатиметься у західних і північних областях, додав експерт.

Карта, що розміщена нижче, показує прогностичне поле приземної температури повітря в Україні на день 13 липня 2023 року.

Прогноз на 13 липня 2023 року

Коли закінчаться дощі

У період із 15 по 17 липня погоду в нашій країні визначатиме поле підвищеного тиску, пояснює Кібальчич, істотних опадів не передбачається. Проте 18-20 липня погода знову стане нестійкою із короткочасними грозовими дощами. Місцями можливі небезпечні конвективні явища – шквали та град. При цьому, додав синоптик, температурне тло збережеться на досить високому рівні: вночі +13…+18 °С, удень +24…+29 °С.

Прогноз на 15 липня. Карта УкрГМЦ

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