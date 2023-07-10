Дожди останутся, но ударит жара: синоптик предупредил о смене погоды в Украине

По словам Кибальчича, украинцам стоит ожидать резкого повышения температуры

После дождливой погоды на прошлых выходных в Украину придет 34-градусная жара. Однако ожидать спада осадков не стоит: шквалы, грады и грозы продолжатся и во второй декаде месяца.

Такой прогноз погоды в Украине на ближайшие 10 дней дал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Как отмечает известный синоптик, в первой декаде июля преобладала неустойчивая погода. Во многих регионах прошли сильные ливни, в результате которых наблюдались паводки в Карпатах, а также были подтоплены некоторые крупные города, такие как Харьков и Киев. В Черниговской, Полтавской и Харьковской областях 7-9 июля местами зафиксированы рекордные осадки в количестве 80-95 мм всего за 12 часов! Также в отдельных пунктах наблюдался особо крупный град до 4-5 см в диаметре, а шквалистые порывы ветра нанесли значительные повреждения зелёным насаждениям и объектам гражданской инфраструктуры.

Середина июля, согласно свежим прогнозам, также будет отмечаться неустойчивым характером погоды. Это будет выражаться в колебаниях температуры воздуха и неравномерном увлажнении по территории. По словам Кибальчича, в течение ближайших 7-10 суток часто будет происходить чередование атмосферных фронтов и областей повышенного давления, что повлияет на свойства воздушной массы.

В Украину идет жара

Кибальчич прогнозирует, что 11 июля, во вторник, на погодные условия повлияет тыловая часть циклона (обычно самая холодная. – Ред.). В связи с этим, преимущественно в дневные часы ожидаются грозовые дожди в большинстве регионов, кроме северных областей. Тогда как 12 июля, в среду, на фоне поля повышенного давления осадки в Украине не предвидятся.

Прогноз на 11 июля. Карта УкрГМЦ

В четверга, 13 июля, ожидается поступление очередной порции жаркого воздуха с юго-западной Европы, в связи с чем ожидается резкое повышение температуры воздуха, особенно в дневные часы. Кроме того, стоит ожидать локальных грозовых дождей преимущественно в западных, центральных и местами южных областях. В пятницу, 14 июля, синоптик прогнозирует формирование волнового циклона, под его влиянием по всей Украине пройдут дожди с грозами, местами значительные.

Температура воздуха достигнет максимальных показателей 13 июля – в южных и центральных областях столбики термометров поднимутся днём до +29…+34 °С. Более низкая температура будет наблюдаться в западных и северных областях, добавил эксперт.

Карта, размещенная ниже, показывает прогностическое поле приземной температуры воздуха в Украине на день 13 июля 2023 года.

Прогноз на 13 июля 2023 года

Когда закончатся дожди

В период с 15 по 17 июля погоду в нашей стране будет определять поле повышенного давления, поясняет Кибальчич, существенных осадков не предвидится. Однако 18-20 июля погода вновь станет неустойчивой с кратковременными грозовыми дождями. Местами возможны опасные конвективные явления – шквалы и град. При этом, добавил синоптик, температурный фон сохранится на довольно высоком уровне: ночью +13…+18 °С, днём +24…+29 °С.

Прогноз на 15 июля. Карта УкрГМЦ

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