Укр

Дожди останутся, но ударит жара: синоптик предупредил о смене погоды в Украине

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Надвигается волна потепления
Надвигается волна потепления. Фото Freepik

По словам Кибальчича, украинцам стоит ожидать резкого повышения температуры

После дождливой погоды на прошлых выходных в Украину придет 34-градусная жара. Однако ожидать спада осадков не стоит: шквалы, грады и грозы продолжатся и во второй декаде месяца.

Такой прогноз погоды в Украине на ближайшие 10 дней дал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Как отмечает известный синоптик, в первой декаде июля преобладала неустойчивая погода. Во многих регионах прошли сильные ливни, в результате которых наблюдались паводки в Карпатах, а также были подтоплены некоторые крупные города, такие как Харьков и Киев. В Черниговской, Полтавской и Харьковской областях 7-9 июля местами зафиксированы рекордные осадки в количестве 80-95 мм всего за 12 часов! Также в отдельных пунктах наблюдался особо крупный град до 4-5 см в диаметре, а шквалистые порывы ветра нанесли значительные повреждения зелёным насаждениям и объектам гражданской инфраструктуры.

Середина июля, согласно свежим прогнозам, также будет отмечаться неустойчивым характером погоды. Это будет выражаться в колебаниях температуры воздуха и неравномерном увлажнении по территории. По словам Кибальчича, в течение ближайших 7-10 суток часто будет происходить чередование атмосферных фронтов и областей повышенного давления, что повлияет на свойства воздушной массы.

В Украину идет жара

Кибальчич прогнозирует, что 11 июля, во вторник, на погодные условия повлияет тыловая часть циклона (обычно самая холодная. – Ред.). В связи с этим, преимущественно в дневные часы ожидаются грозовые дожди в большинстве регионов, кроме северных областей. Тогда как 12 июля, в среду, на фоне поля повышенного давления осадки в Украине не предвидятся.

Погода в Украине 11 июля 2023
Прогноз на 11 июля. Карта УкрГМЦ

В четверга, 13 июля, ожидается поступление очередной порции жаркого воздуха с юго-западной Европы, в связи с чем ожидается резкое повышение температуры воздуха, особенно в дневные часы. Кроме того, стоит ожидать локальных грозовых дождей преимущественно в западных, центральных и местами южных областях. В пятницу, 14 июля, синоптик прогнозирует формирование волнового циклона, под его влиянием по всей Украине пройдут дожди с грозами, местами значительные.

Температура воздуха достигнет максимальных показателей 13 июля – в южных и центральных областях столбики термометров поднимутся днём до +29…+34 °С. Более низкая температура будет наблюдаться в западных и северных областях, добавил эксперт.

Карта, размещенная ниже, показывает прогностическое поле приземной температуры воздуха в Украине на день 13 июля 2023 года.

Прогноз погоды в Европе на 13 июля 2023 года
Прогноз на 13 июля 2023 года

Когда закончатся дожди

В период с 15 по 17 июля погоду в нашей стране будет определять поле повышенного давления, поясняет Кибальчич, существенных осадков не предвидится. Однако 18-20 июля погода вновь станет неустойчивой с кратковременными грозовыми дождями. Местами возможны опасные конвективные явления – шквалы и град. При этом, добавил синоптик, температурный фон сохранится на довольно высоком уровне: ночью +13…+18 °С, днём +24…+29 °С.

Погода в Украине 15 июля 2023
Прогноз на 15 июля. Карта УкрГМЦ

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая летняя погода ожидает украинцев впереди. Завотделом климатических исследований Укргидрометинститута Вазира Мартазинова объяснила, ждать ли в 2023 году 40-градусной жары.

Теги:
#Погода #Погода в Украине #Прогноз погоды #Игорь Кибальчич