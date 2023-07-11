Українське вино купують в Японії та Скандинавії: в Кабміні назвали неймовірну причину

Микола Сольський розповів про хороші результати наших виноробів

Українське виноробство за результатами 2022 року продемонструвало позитивну динаміку, а рік в загальних цифрах став успішним для галузі.

Про це міністр агрополітики Микола Сольський розповів в інтерв’ю сайту "Телеграф".

"Перше, це кількість споживання українцями нашого вина на одну людину — воно зросло, тобто динаміка пішла в правильний бік. Друге, це ринки, які ми відкрили. Ми ніколи так не експортували в Японію, Скандинавію. А зараз ці країни купують наше вино за передплатою", — повідомив Микола Сольський.

Він зазначає, що причина зростання популярності українського вина — підвищення його якості.

"Гідна якість нашого вина — те, про що ми говорили 5-7 років тому, але ніхто не вірив, що ми зможемо виробляти вино високої якості. Це виявилося абсолютною правдою навіть для українців — показники споживання українського вина збільшились", — пояснив міністр агрополітики.

Більше про ситуацію в аграрному секторі та дотичних до нього галузях переробки читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Каховську ГЕС після Перемоги треба відбудувати, — міністр Сольський про загрозу для півдня, заборону експорту зерна та майбутнє молочної галузі".

Як писав "Телеграф", корпорація "Укрвинпром" звернулась до уряду з ініціативою обмежити імпорт виноробної продукції з Грузії та Вірменії. Пропонується запровадити спецмито 50% на вина виноградні та кріплені, вермути та інші зброджені напої тощо.